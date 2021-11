Une mère sous influence

Lorsque Morgan arrive dans la petite station balnéaire de West Briar, en Nouvelle-Angleterre, elle est impatiente d'assister au baptême du fils de Claire, sa plus vieille amie, récemment mariée. Mais celle-ci, fragilisée par son accouchement, donne des signes de dépression inquiétants. Quelques jours après la cérémonie, Morgan reçoit un appel désespéré de Claire : un crime effroyable a été commis et elle vient d 'avouer... Claire est-elle devenue folle ? Est-elle une redoutable criminelle ou une femme manipulée ?Jonglant avec l'ambiguïté et les faux-semblants, Patricia MacDonald se révèle une fois encore la reine incontestée du suspense psychologique.Héritière à la fois des romancières britanniques et de la grande tradition du roman noir américain, jouant avec les obsessions nocturnes et les peurs ancestrales, elle construit ses suspenses avec un art admirable. Le Figaro Magazine.