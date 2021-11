La Fille sans visage

Hoffman, dans le New Jersey, une petite ville paisible, bourgeoise. Lorsqu'on apprend que le très estimé docteur Avery a poignardé sa femme, c'est la stupeur. Nina, sa fille de seize ans, est convaincue de son innocence. Quinze ans plus tard, libéré sur parole Avery revient à Hoffman. Mais la ville est-elle prête à l'accueillir ? Armée de ses seules certitudes, Nina n'a d'autre choix pour aider son père que d'explorer un passé familial douloureux. Peu à peu, les secrets des uns et des autres se dévoilent. Et la mort frappe à nouveau. Un très grand thriller où les instincts les plus noirs, les passions les plus féroces se dissimulent sous des apparences anodines. Jamais Patricia MacDonald n'aura autant mérité son titre de reine du suspense psychologique.