La Soeur de l'ombre

Plusieurs mois après la disparition de ses parents dans un accident de voiture, Alex est de retour chez elle. Elle se sent seule au monde, jusqu'à la lecture d'une lettre que lui remet le notaire. Alex découvre ainsi que, encore adolescente, sa mère a donné naissance à une petite fille et qu'elle l'a confiée à l'adoption. Passé le choc de la nouvelle, Alex part sur les traces de Dory, cette "soeur de l'ombre" dont elle ignore tout, sinon qu'elle purge une peine de prison pour meurtre. Elle décide de l'aider et de mener sa propre enquête. Mais les doutes l'assaillent peu à peu et, quand c'est sa vie qui se trouve en danger, elle doit se résoudre à affronter les secrets obsédants du passé...