Nouveau nom, nouvelle ville, nouveau départ... Hannah et Adam n'aspirent qu'à mener une vie paisible et sans histoire aux côtés de leur adorable petite Cindy, sur laquelle ils veillent tendrement. Attirant sur eux l'attention des médias, une tragédie inattendue vient bouleverser les plans du couple. Pour échapper au danger qui les menace, ils vont devoir affronter un passé qu'ils tentaient d'oublier. Et qui les a rattrapés. Patricia MacDonald n'a jamais été aussi loin. Exploration au scalpel d'une famille ordinaire, Personne ne le croira nous plonge au coeur d'un cauchemar insoupçonnable. Dont la première victime est... une petite fille innocente.