Mortelle Ecosse

La chance semble avoir quitté l'inspecteur Logan McRae : malgré ses brillants états de service, quelques bévues ont conduit ses supérieurs à le reléguer dans l'équipe des « Branleurs ». Pourtant, malgré les humeurs de son chef, l'irascible inspecteur Steel, et la corruption qui mine la police d'Aberdeen, Logan est bien déterminé à redorer son blason. Il s'empare alors d'une épineuse affaire qui mêle incendies criminels, prostituées et hommes politiques véreux. Un roman glaçant et corrosif, où les pires criminels oeuvrent dans l'ombre, où la police du district des Grampians, se révèle bien anticonformiste...