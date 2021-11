Une affaire de sang. Une enquête inédite de Sherlock Holmes

Londres, 1888. Sherlock Holmes est déprimé après une enquête désastreuse. Même son fidèle Watson ne parvient pas à le sortir de la léthargte,. dans laquelle l'enquêteur de choc s'enfonce : Jusqu'au moment où une lettre lui parvient depuis la France. Elle est signée de Mademoiselle La Victoire, une star de cabaret, qui a besoin de l'aide de Holmes. Le fils illégitime qu'elle a eu avec un lord anglais vient en effet d'être enlevé. A Paris, Holmes découvre que cet enlèvement' n'est que la partie émergée d'une affaire tentaculaire. Une inestimable statue a été dérobée et des enfants employés dans une usine de soie disparaissent les uns après les autres. Les indices conduisent à un seul et même homme qui semble intouchable. Et extrêmement dangereux...