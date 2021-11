Vous vous réveillez, le corps couvert de sang et l'esprit confus, dans un bâtiment abandonné, aux fenêtres condamnées et aux issues verrouillées. Pourquoi vous trouvez-vous ici, quel est cet endroit et comment vous en échapper ? Un ennemi invisible, qui semble rôder à proximité, vous laisse des messages et des indices mystérieux, en rapport avec votre passé. Pour survivre et comprendre les raisons de votre enlèvement, vous devez franchir les nombreuses zones qui vous séparent de la sortie, tout en élucidant les énigmes placées sur votre chemin. A la frontière du roman et du jeu de rôle, "Transe" est un thriller où vos décisions influencent le déroulement de l'histoire et sa conclusion. Parviendrez-vous à atteindre la dernière porte ?