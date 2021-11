"Seuls les petits secrets ont besoin d'être protégés ; les plus gros sont gardés par l'incrédulité publique" . Marshall McLuhan Trois anciens membres d'une cellule très spéciale des services de renseignement français décident de reprendre du service après une retraite de huit ans, afin d'échapper au "nettoyage" lancé par leurs anciens employeurs. Dans leur sillage, ils entraîneront un cataclysme mondial qui les dépasse totalement et qui transformera le monde tel que vous le connaissez. Qui sont vraiment ces trois "repentis" et peuvent-ils combattre le Cercle, ce groupe d'hommes discrets qui semble être aux commandes de la planète ? "Rémoras" concrétise la mise en commun de deux approches complémentaires du thriller de politique-fiction, la plume se mettant au service d'une histoire inspirée de faits réels qui flirte constamment avec l'actualité. Saurez-vous même distinguer la réalité de la fiction ?