La Brigade spéciale. Thriller

Boris est inspecteur au sein de la brigade spéciale des Pays de la Loire. Il se démène jour après jour pour rendre justice, dans l'espoir d'un monde meilleur. Son métier, il l'aime plus que tout ! Celui-ci lui procure un équilibre, entre un quotidien familial ritualisé, parfois monotone, et l'excitation mêlée à l'assouvissement de ses pulsions dans le domaine professionnel. Il est je l'avoue, un peu dérangé ! Maël, son indicateur va lui offrir l'opportunité d'avancer dans de nouvelles enquêtes. Ce monde qui aujourd'hui a bien changé, est devenu malfamé et risque de lui donner du fil à retordre. Sa femme Clara, lassée par son absentéisme se retrouve seule au domicile depuis que les enfants sont partis vivre leur vie. Elle supporte de moins en moins cette solitude. Son couple résistera-t-il à une nouvelle enquête ?