Parce que tu m'appartiens...

"Elle croit être en sécurité. Elle pense que rien ne pourra venir ébranler son monde idéal. Elle n'aurait jamais dû me rencontrer, jamais dû me faire confiance..." Kathy a une vie qui ressemble à une image d'Epinal : un mari formidable, un bébé en pleine santé, des amis sur qui elle peut compter et un travail passionnant de rédactrice en chef dans un magazine d'architecture. Un monde presque parfait. Un grain de sable va pourtant se glisser dans cette vie bien huilée et la faire basculer : Heja, une collègue de Kathy. Peu à peu, en secret, cette femme s'insinue dans sa vie. Elle l'épie en permanence, surveille ses proches, pénètre dans son appartement. Qui est vraiment Heja ? Pourquoi cette obsession qui devient effrayante ? Ce qui est certain, c'est que plus rien ne sera jamais comme avant...