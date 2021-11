Confiance aveugle

Sarah Durandt sait que l'assassin est mort. Elle l'a vu recevoir l'injection. Elle devrait se réjouir et pourtant, elle n'est pas apaisée. Jusqu'à son dernier souffle, l'homme a refusé d'avouer où se trouvaient les corps de son mari et de son fils, disparus deux ans plus tôt. De retour chez elle, Sarah s'engage dans une contre-enquête désespérée qui, peu à peu, la glace d'effroi. Et s'ils avaient exécuté le mauvais coupable ? Le véritable meurtrier est-il prêt à tuer de nouveau ?