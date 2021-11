L'oeuvre noire

Paris. Deux cadavres sont repêchés dans la Seine. Deux hommes qui ont visiblement été battus à mort, à coups de poing et de pied, méthodiquement, avant d'être jetés dans le fleuve. Manuel Kross, vingt-cinq ans de carrière dans la police, sauvé de la barbarie de son métier de flic grâce à l'amour fou qu'il éprouve pour sa femme, est dépêché sur place. Avec la capitale pour arène, commence un affrontement sans merci entre Kross et l'ennemi le plus sombre qu'il ait jamais rencontré, un combat bien inégal quand l'un joue selon les règles et que l'autre n'a pas de limites. Philippe Lyon nous offre un premier thriller haletant, sans concession ni temps mort ! Michael Corbat, Espace culturel Leclerc, Belfort. Sur la piste de dresseurs de pitbulls, de revendeurs d'armes de guerre, de passionnés d'arts martiaux et de free fight, de culturistes obsessionnels. Une déambulation marquante par son noir ultraréaliste et sa langue. Hubert Artus, Lire.