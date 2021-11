JF partagerait appartement

Manhattan. Sam vit chez Allie. Discrètement, car la sous-location est interdite dans l'immeuble. Ils s'aiment depuis deux mois. Et puis, une nuit, un coup de fil vient rompre cet équilibre parfait : Allie apprend que Sam l'a trompée. Elle le flanque à la porte. La vie est chère à Manhattan. Pour pouvoir payer le loyer et les factures, Allie doit à tout prix trouver une colocataire... discrète. Elle passe une annonce et choisit Hedra. Hedra la timide, sans odeur et sans saveur. Mais rien ne va plus pour Allie. Un contrat important lui file sous le nez, un maniaque l'appelle au téléphone, des hommes qu'elle n'a jamais vus la reconnaissent dans la rue et l'appellent par son nom. Et Hedra devient... bizarre. Inquiétante, même.