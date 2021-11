Nécroscope Tome 2 : Vamphyri

Le retour de Harry Keogh, le Nécroscope, ne se fait pas sans peine. L'Angleterrre et la Roumanie sont envahis par les descendants des vampires. Yulian Bodescu, contaminé par le vampire Thibor Ferenczy, menace la vie du jeune fils die Keogh, Harry Junior. Celui-ci use de ses talents surnaturels net rend possible la destruction de Bodescu qui a créé une armée secrète de vampires. Le fils de Keogh est en fuit un " nécroscope ", doué des mêmes talents que ceux de son père... ou peut-être même plus puissants...