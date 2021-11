Sur la route de Gandolfo

Le général MacKenzie Hawkins est une forte tête peu appréciée de ses supérieurs. De peu de monde d'ailleurs : le Pentagone, la Maison Blanche et le gouvernement de la République populaire de Chine veulent sa peau. Afin de négocier une possible solution avec les Chinois, on lui envoie Sam Devereaux, avocat de l'armée. Non content d'embarquer le jeune lieutenant dans cette nouvelle galère, Hawkins mobilise également ses quatre ex-femmes. Son plan : enlever le pape Francesco et exiger une rançon phénoménale.