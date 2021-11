Le week-end Osterman

John Tanner, journaliste réputé, est contacté par Laurence Fassett, agent de la CIA : ses amis, les Osterman, les Cardone et les Treymane, appartiendraient à Omega, une organisation secrète dont le but est de détruire l'économie américaine. Pour les démasquer, Tanner doit collaborer avec les services secrets. Faux-semblants et alliances troubles, le piège est tendu le temps d'un week-end. Un vrai nid de guêpes...