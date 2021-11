Le secret Halidon

La Dunstone, une puissante multinationale, souhaite s'installer dans les Caraïbes. Le docteur Alex McAuliff est donc engagé pour diriger une prospection géologique en Jamaïque. Mais il ne tarde pas à apprendre que tous les membres de la précédente équipe sont morts assassinés. La sécurité de sa propre équipe semble menacée par l'existence d'une mystérieuse société secrète aux ramifications internationales et aux pouvoirs illimités dont on ignore tout sauf le nom : l'Halidon. Dans la jungle caraïbe, McAuliff oublie bien vite son bagage universitaire pour sauver sa peau ; d'autant qu'il n'est pas le seul à chercher la vérité et que les intérêts en jeu le dépassent. Une intrigue haletante menée de main de maître par le génie du suspense. Egalement chez Pocket : "La route d'Omaha", "Le duel des gémeaux", "Le manuscrit Chancellor", "L'illusion Scorpio", "Les veilleurs de l'Apocalypse", "La conspiration Trevayne", "L'agenda Icare", "L'échange Rhinemann".