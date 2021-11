La vengeance dans la peau

Lorsque Alexander Concklin et Morris Panov, anciens membres de la CIA, reçoivent le même télégramme signé du nom de Jason Bourne, ils voient en un instant resurgir les fantômes d'un passé qu'ils pensaient bien à jamais enterré. Peu de gens savent que Jason Bourne n'a jamais existé et qu'il s'agissait du nom de code de David Webb, surnommé aussi le "Caméléon". Treize ans plus tard, David reprend bien malgré lui du service afin de dénicher l'auteur de cette angoissante plaisanterie. Redevenu Jason Bourne, il se retrouve engagé dans une mortelle partie d'échecs avec son ennemi de toujours, Carlos, dit le "Chacal", celui qui a la réputation de ne lâcher prise que lorsque son adversaire est mort.