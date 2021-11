L'échange Rhinemann

En 1943, au plus fort du conflit le plus âpre que l'humanité ait connu, Américains et Allemands décident, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, de procéder à un échange : les plans d'un gyroscope qui permettra aux bombardiers américains de voler à très haute altitude contre les diamants industriels qui feront marcher les fusées du Me Reich... Ce troc scandaleux sera supervisé, à Buenos Aires, par Erich Rhinemann,un juif en exil, nazi convaincu, choisi par les Allemands. De leur côté les Américains dépêchent sur place leur meilleur agent, David Spaulding, qui ignore tout de l'échange. S'il apprenait l'a vérité, cela ferait un témoin terriblement gênant pour les gouvernements alliés. Malheureusement, il découvre vite une vérité encore plus monstrueuse que ce qu'il imaginait.