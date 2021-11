L'agenda Icare

Heure après heure, les nouvelles tombent du sultanat d'Oman. Un quarteron de fanatiques occupe l'ambassade des Etats-Unis et commence à exécuter les otages. A Washington, devant l'urgence d'une crise sans précédent, le Département d'Etat accepte le plan secret d'Evan Kendrick, jeune et obscur Membre du Congrès, qui semble connaître à fond les réseaux proche-orientaux. Une mission suicidaire qu'Icare - son nom de code - prétend mener à bien. Une seule exigence de sa part : l'anonymat absolu. Or, un an après avoir réussi l'impossible dénouement, Kendrick, redevenu un parlementaire sans ambition, voit son identité et son exploit révélés au monde entier. Pourquoi le désigne-t-on ainsi à la vindicte des terroristes sinon pour favoriser sa carrière politique. Mais alors pourquoi ? Sur l'agenda d'Icare, l'alternative est simple : le pouvoir suprême ou la mort. Sans doute l'un des plus ambitieux et l'un des plus parfaits suspenses de Robert Ludlum, le maître.