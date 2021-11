La conspiration Trevayne

Arrivé à la quarantaine, Andrew Trevayne possède tout ce qu'un homme peut désirer : richesse, bonheur et une réputation de totale indépendance. Mais il n'est pas homme à se dérober quand l'Amérique a besoin de lui. Appelé par la Présidence et le Sénat à conduire une Commission d'enquête sur les budgets d'armement, lui seul est capable de constituer une équipe d'experts au-dessus de tout soupçon. Avec des méthodes peu orthodoxes, il mènera l'enquête jusqu'au bout, pris entre la surveillance du Pentagone et les menaces à peine voilées des lobbies au-dessus desquels s'étend l'ombre de la maffia. Mais derrière les intérêts énormes que sa commission met à jour, l'enjeu véritable n'est autre que la survie de la démocratie. Dans ce combat de titans, les certitudes et l'intégrité de Trevayne suffiront-elles à contrecarrer les ambitions des tenants d'un nouvel ordre mondial ? Trevayne n'a pas droit à l'échec.