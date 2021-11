La route d'Omaha

Tout le monde veut sa peau ! Les politiciens, la CIA, le FBI... Il faut les comprendre. Depuis qu'ils ont limogé l'illustre général MacKenzie Hawkins, celui-ci n'a cessé de les harceler. Aujourd'hui, il affirme que les Indiens Wopotamis sont légalement propriétaires du sol de l'espace aérien d'Omaha (Nebraska) et il se paie le luxe de traduire le gouvernement américain en justice. Le pire, c'est qu'il a raison. Alors, forcément, ils veulent le neutraliser. Mais ce qu'ils ne savent pas - ou n'ont pas encore compris ! - c'est qu'on n'arrête pas "le Faucon" et, qu'une fois encore, il s'est entouré de collaborateurs aussi précieux qu'inattendus... Epoustouflant, hilarant, décapant : Robert Ludlum au mieux de sa forme a concocté ici un chef-d'œuvre d'imagination qui mêle suspense et humour.