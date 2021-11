Les " Veilleurs de l'Apocalypse " sont partout dans les banques internationales et les chancelleries, les états-majors et les gouvernements. Pour eux, celui qui détenait la vérité absolu, Hitler ou son fantôme, est toujours vivant, et l'ombre du IIIe Reich doit s'étendre à nouveau sur l'Occident. Ils ont installé leur quartier général dans un forteresse, au cœur d'une vallée autrichienne inconnue des cartes routières. Ils y entraînent leurs troupes et préparent l'avènement de l'ordre nazi. Comment Henry Latham, brillant espion américain, a-t-il pu infiltrer la citadelle, se laisser démasquer et s'en évader en toute quiétude ? Que s'est-il passé ? Drew, le propre frère d'Henry, veut découvrir la vérité. Il se débat bientôt au centre d'une toile d'araignée mortelle. L'imagination spectaculaire de Ludlum, la précision diabolique de ses intrigues, le roman d'espionnage à son plus haut degré de suspense et d'angoisse. Dans la lignée de " La route d'Omaha ", " Le duel des gémeaux ", " Le manuscrit Chancellor ", " L'illusion Scorpio ", parus également chez Pocket.