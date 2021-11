L'illusion Scorpio

Son seul code est la terreur, et sa devise : mort à toute autorité. Monnayant ses services, Amaya Bajaratt intervient partout où règnent le désordre, la révolte et l'insurrection. Mais quelle vengeance personnelle poursuit-elle au-delà de son implacable métier ? Depuis l'atroce assassinat de ses parents, elle s'est juré de devenir une machine à tuer aussi écoeurante que l'homme qui a égorgé sa mère sous ses yeux lorsqu'elle était enfant. Mort aux vrais responsables et aux chefs d'Etats, complices de ce meurtre. Mort aux dirigeants des Etats-Unis, de France, d'Angleterre et d'Israël. Pour la soutenir : les terroristes palestiniens et l'organisation occulte Scorpio. Pour la contrer : un homme seul, l'officier d'élite Tyrrel Hawthorne, son ex-amant. On retrouve l'imagination débordante de Ludlum dans cette intrigue merveilleusement habile, ce récit haletant de la première page à l'explosive conclusion. Celle de ses plus grands succès : " Le duel des gémeaux ", " La route d'Omaha ", " Le manuscrit Chancellor ", trois titres parus également chez Pocket.