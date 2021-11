La stratégie de Genève

Washington DC, un soir d'été. Plusieurs membres du gouvernement sont enlevés. Parmi eux se trouve Nick Rendel, en charge des drones dans l'armée américaine. Expert du codage informatique, il détient des données sensibles et confidentielles. Leur révélation permettrait aux agresseurs de reprogrammer les appareils. Jon Smith et l'équipe Covert-One se lancent à la recherche des otages. Alors que les premiers d'entre eux sont secourus, ils montrent d'inquiétants symptômes. L'enquête oriente Smith vers les travaux d'une de ses collègues à Fort Detrick, le docteur Laura Taylor, qui a essayé de mettre au point une substance capable d'effacer la mémoire des soldats souffrant de stress post-traumatique. Si Smith ne parvient pas à enrayer les effets des psychotropes et à retrouver Nick Rendel, les ravisseurs seront bientôt en mesure de mener des attaques partout dans le monde.