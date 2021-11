Réseau Bouclier : L'expérience Utopia

Lorsque l'entreprise Dresner présente le Merge, un dispositif révolutionnaire destiné à rendre tout smartphone obsolète, le lieutenant-colonel Jon Smith de l'unité Covert-One (une cellule clandestine créée par le président américain) a pour mission d'évaluer son potentiel militaire. Il découvre alors une technologie proche de la perfection, qui va définitivement changer le visage de la guerre. Des Etats-Unis à l'Afghanistan en passant par le Maroc, la Corée du Nord et l'Espagne, Smith et Randi Russell, une membre de la CIA, vont tenter de comprendre quels terribles secrets se cachent derrière cette technologie parfaite. Le Merge est-il aussi fiable que l'affirme son créateur ? Bien déterminés à découvrir la vérité, les deux agents ne reculeront devant aucune tentative d'intimidation - même lorsqu'elles proviennent des plus hautes sphères du Pentagone.