Réseau Bouclier : Opération Arès

Dans le nord de l'Ouganda, une unité spéciale des forces américaines est exterminée par de paisibles villageois, soudain assoiffés de sang et animés d'une force surhumaine qui les rend insensibles à la douleur, aux blessures et à la peur. Seul le chef des opérations, le lieutenant Craig Rivera, parvient à échapper à cette horde enragée... Le colonel Jonathan Smith, le microbiologiste de la très secrète organisation Covert-One, est dépêché sur les lieux pour tenter de percer le mystère de ces attaques sanguinaires. Il ne tarde pas à trouver la trace d'une infection parasitaire, apparue de façon sporadique au fil des siècles, causant chez les personnes contaminées de violents accès de démence. Mais cette fois, l'épidémie se propage de façon alarmante et trop ciblée pour être naturelle.