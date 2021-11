Le mensonge dans la peau. La ruse de Bourne

Entre Jason Bourne et Leonid Arkadin, le combat se poursuit et devient plus féroce encore... Gravement blessé au cours d'une embuscade, Bourne fait croire à sa mort et disparaît sans laisser de traces. Lorsqu'il refait surface, c'est sous une autre identité, et bien décidé à découvrir qui veut sa mort. Dans le même temps, un avion de ligne américain s'écrase en Egypte, fauché en plein vol par un missile iranien - du moins en apparence... L'enquête de Bourne se transforme en une course contre la montre, car un conflit mondial menace d'éclater...