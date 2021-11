Le danger dans la peau. La sanction de Bourne

Jason Bourne a repris la vie tranquille de David Webb, professeur de linguistique à Georgetown. Mais lorsque son ami Dominic Specter est kidnappé sous ses yeux, il n'hésite pas à se lancer sur les traces de la mystérieuse Légion noire, un ancien bataillon SS reconverti dans le terrorisme, qui s'apprête à frapper sur le sol américain. Jason Bourne va s'employer à démanteler ce réseau. Mais, sur sa route, se dressent les tueurs de la NSA, ainsi que le redoutable Leonid Arkadine...

De Washington à Munich en passant par Moscou, une course-poursuite s'engage sur terre, sur mer et dans les airs, riche en suspense et en rebondissements, et qui nous plonge dans les arcanes des services secrets américains.