Anna Aune, ancien membre des forces spéciales norvégiennes, a accepté d'accompagner le professeur Daniel Zakariassen au pôle Nord. Leur mission : observer et décrire les effets du réchauffement climatique sur la banquise. Le jour de la Toussaint, la nuit arctique est déchirée par la lueur d'une fusée de détresse tirée d'une base chinoise voisine. Anna et Daniel sont les seuls à pouvoir venir en aide à celui qui a lancé ce signal. C'est un terrible spectacle qui les attend : dans les locaux, ils découvrent plusieurs hommes morts, complètement gelés. De toute évidence, les scientifiques chinois ont été assassinés. Au même moment, une tempête se lève, les isolant du reste du monde. Anna n'a pas le choix : elle doit retrouver le meurtrier et comprendre ce qui s'est passé. Son enquête va la mener au coeur de la lutte sans merci que se livrent les pays qui convoitent les ressources enfouies dans les profondeurs de ces terres hostiles... Thriller scandinave écologique et géopolitique, La glace nous immerge dans un monde de froid et de peur.