La trahison du scorpion

Le chef de la sécurité égyptien est sauvagement assassiné dans un café du Caire. Le tueur, sans pitié et sans visage, est uniquement connu sous le nom du "Palestinien". C'est le premier acte d'une série d'attentats qui secouent le monde, prenant tous les services de renseignements au dépourvu. Pour tenter de faire face, la CIA fait appel au seul homme capable de mettre fin au cauchemar, un ancien agent dont le nom de code est "Scorpion". La chasse effrénée pour trouver et éliminer le cerveau de la vague de terreur mène le Scorpion des bas-fonds du Moyen-Orient aux quartiers chics des capitales européennes. Mais, entre l'extrémisme islamiste, la corruption russe et les intérêts américains, comment éviter de mettre le monde à feu et à sang ? Une mission qui semble impossible. D'autant que les apparences sont parfois tellement trompeuses...