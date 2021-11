Kristina Vendel Tome 3 : Dans son regard

Qu'est-il advenu du rire contagieux de la commissaire Kristina Vendel ? se demandent ses collègues de la police de Huddinge. Et d'où peut bien venir ce regard soucieux dans ses yeux gris- vert ? Tombée entre les mains d'une bande de criminels qui l'avaient droguée, Kristina s'était sortie apparemment indemne de cette mésaventure. Avant de recevoir des photos d'elle nue, endormie et offerte. A-t-elle été violée ? Lui a-t-on fait... autre chose ? Des questions qui l'obsèdent, alors qu'elle s'efforce de continuer à exercer son métier de policière. Elle sait que, tôt ou tard, quelqu'un finira par apprendre quelque chose. Et qu'il faudra réagir immédiatement, sous peine de ne jamais découvrir la vérité. Troisième volet de la trilogie Kristina Vendel.