Kristina Vendel Tome 2 : Le sixième passager

Par un beau dimanche estival, près de Stockholm, un petit avion de tourisme s'écrase. Il n'y a aucun survivant. Dans les débris de l'appareil, on retrouve sept cadavres. Le pilote, les cinq passagers dûment enregistrés et un jeune garçon à la peau brune. Que faisait-il à bord ? Qui rejoignait-il ? S'agit-il d'un nouveau scandale pédophile ? La commissaire Kristina Vendel, diplômée en philosophie désormais divorcée, commence par reconstituer la biographie de chacune des victimes identifiées, à la recherche d'un quelconque indice qui les relierait entre elles, ou les relierait à l'enfant. Qu'est-ce qui a bien pu réunir toutes ces personnalités dans un petit avion ? Et surtout, quelle est l'identité de ce mystérieux sixième passager ? L'assassinat de deux autres jeunes garçons va orienter l'enquête dans une direction inattendue. Le Sixième passager s'inscrit dans la continuité de Juste un crime aussi bien par son écriture soignée émaillée d'aphorismes et de métaphores élégantes, que par la méditation subtile et quelque peu mélancolique qu'il distille au fil des pages. Un roman de procédure policière de " l'école suédoise " tout en nuances, dans lequel la " question sociale " n'est jamais loin.