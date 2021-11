Kristina Vendel Tome 1 : Juste un crime

Dans un lac proche de Stockholm, un sac noir refait surface peu après le dégel. Il contient le cadavre d'une femme, assassinée par balles. La jeune commissaire Kristina Vende' n'a guère d'indices pour commencer son enquête. Avant tout, il faut identifier la victime, ce qui promet d'être difficile puisque aucune disparition n'a été signalée et que, si l'on en croit le petit bijou orthodoxe qu'elle porte au cou, elle pourrait être originaire d'Europe de l'Est. Banal drame urbain, meurtre crapuleux, règlement de compte entre Russes ?. D'avance, Kristina est donnée perdante : qui se soucie d'une immigrée peut-être clandestine, peut-être une prostituée ? C'est d'ailleurs cela qui, au fond, la chiffonne. Est-il possible que quelqu'un disparaisse sans laisser la moindre trace ? Une vie humaine peut-elle passer totalement inaperçue ? Au fil d'une investigation méticuleuse, Kristina et son équipe reconstituent peu à peu la vie et la mort de cette Estonienne que rien ne prédestinait à une fin violente en Suède, et mettent à jour une vérité à la fois simple et bouleversante