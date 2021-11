Comment écrire un thriller. L'art et la manière de le composer et de réussir à le publier

Ce manuel original enseigne les techniques les plus efficaces pour écrire un thriller, c'est-à-dire toute histoire susceptible de faire frissonner les lecteurs. Il constitue un guide optimal dans le choix du thème de départ, indispensable pour la phase de recherches et le classement de données, l'étude et la création des personnages, le développement de la trame, et enfin la révision de l'uvre complète. Il montre également la façon d'éviter les erreurs les plus courantes, de dépasser les fameux "blocages de l'écrivain", et de trouver un agent ou un éditeur disposé à couronner le résultat de tant d'efforts. Des informations sur le monde de l'édition et des plans concis viennent s'ajouter à de judicieux conseils concernant la variété des contrats, en cas de publication.