Un matin d'hiver, Egon Wallin, un galeriste suédois, est retrouvé pendu à l'une des portes de Visby, la capitale de l'île de Gotland. La veille de sa mort, il organisait un vernissage pour présenter Mattis Kalvalis, un jeune peintre lithuanien. Le commissaire Anders Knutas, chargé de l'enquête, découvre rapidement que Egon était sur le point de tout plaquer : sa femme, sa maison, sa galerie et Gotland. Peu de temps après, Le Dandy mourant, une oeuvre du peintre Nils Dardel, disparaît du musée de Stockholm. A sa place une statue de pierre, volée dans la galerie de Wallin. Existe-t-il un lien entre les deux affaires ? Bien des aspects de la vie du galeriste demeurent obscurs : était-il homosexuel ? trempait-il dans une affaire de tableaux volés ? Knutas et son équipe devront démêler toute cette intrigue au plus vite mais pourront-ils empêcher d'autres meurtres ?