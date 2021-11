Vagabonde Tome 2 : Le gang du serpent

Pour sauver son père et satisfaire ses ravisseurs, Billie Bird doit s’emparer d’un pli cacheté à l’Académie des sciences. Mais elle est prise de vitesse par un vieil homme qui disparaît avec le pli ! Octave, lui, réapparaît et explique que le voleur est l’un des douze, société secrète opposée à la reconstitution de la Machine pour laquelle l’adolescente œuvre. De Cordoue aux Météores, Billie, son petit frère Séraphin et le bel Octave se lancent dans la quête effrénée, tandis qu’autour d’eux, les balles sifflent…Un thriller attachant et délicieusement amoral où l’héroïne, une adolescente voleuse de génie, mène à tombeau ouvert cette intrigue en trois volets.