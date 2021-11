Vagabonde Tome 1 : Les voleurs de têtes

Billie Bird est une adolescente pétillante et une collégienne sans problème.Billie Bird a quinze ans, un petit frère, Séraphin et un grand-père un peu toqué.Billie Bird conduit un combi Volkswagen baptisé Vagabonde.Billie Bird a des ennuis. Son père est séquestré par un certain Kolpakiqui réclame des têtes du zodiaque chinois en échange de sa libération.Ça tombe bien, Billie Bird est une voleuse. Et l’une des meilleures !Un thriller délicieusement amoral où l’héroïne, une adolescente voleuse de génie, vous séduira dès la première scène !