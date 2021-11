Tu tairas tous les secrets

Paris, port de l'Arsenal. Penché sur le corps de la noyée, le ccommandant Guillaume Desgranges procède aux premières constatations lorsqu'une main se pose sur son épaule : " Votre femme, Guillaume... - Quoi, ma femme ? " Sa femme qui les a quittés, lui et son fils, il y a dixans, et dont l'ADN vient d'être retrouvé sur le pull d'une autre, assassinée, en forêt des Ardennes... Sa femme dont le sort lui importe si peu que ses coéquipières du Bastion, Zoé et Lola, décident d'enquêter dans son dos, sur leur temps libre. On ne devrait jamais mettre son nez dans les secrets des autres...