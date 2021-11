Femme sur écoute

Strip-teaseuse et escort-girl, Manon Legendre ne mène qu'une bataille, celle de son avenir. Son plan : racheter une boutique sur les Champs-Elysées et, par la même occasion, sa respectabilité. Mais ça, c'était avant qu'on pirate sa vie. Lola Rivière, quant à elle, est de l'autre côté de la barrière. Experte en cybercriminalité, elle vient de rejoindre une équipe de flics aguerris tout juste délogés du légendaire 36, quai des Orfèvres, pour un nouveau cadre aseptisé. Sans connexion apparente, les deux femmes vont pourtant se rencontrer et naviguer dans les méandres de la cybersécurité, des écoutes et du jeu médiatique. Le plus dangereux prédateur n'est pas forcément celui qu'on croit...