Psychose au 36

Nora Belhali : flic, passée de la brigade des mineurs au mythique Quai des Orfèvres. Abîmée, peut-être, par les faits-divers sordides, les enfants maltraités et la traque des pédophiles... Coupable, peut-être, des meurtres de son compagnon et d'une magistrate. Sinon, pourquoi s'enfuir ? Que cache-t-elle ? Et pourquoi les cadavres s'amoncellent-ils sur son passage ? Même sans réponse à ces questions, ses collègues du 36, à commencer par le commandant Duhamel, vont tout faire pour prouver son innocence. Au risque de la suivre dans sa chute.