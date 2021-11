La valse des ombres

Francesca Pena a dix-neuf ans et tout pour elle : elle est parvenue à entrer à la New York University sur dossier malgré des origines modestes et a obtenu une bourse d'honneur. Elle est belle, exubérante, et même si elle fréquente désormais les jeunes filles de la haute société, elle n'a pas oublié d'où elle vient. Elle se consacre d'ailleurs activement au bénévolat en s'occupant d'enfants défavorisés. Seulement, au lendemain d'une soirée arrosée entre copines, la jeune femme disparaît. On retrouve son corps lardé de coups de couteau huit jours plus tard. Mauvaise rencontre ? Crime passionnel ? Qui a pu vouloir supprimer un être aussi délicieux ? L' inspectrice Darlene O'Hara a décidé qu'elle en ferait son affaire, même si sa hiérarchie voit tes choses d'un autre oeil. Mais elle va rapidement s'apercevoir que derrière cette façade très - trop - lisse se cachent de bien sombres secrets...