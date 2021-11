La valse des ombres

Darlène O'Hara, policière new-yorkaise de 35 ans, ne traite habituellement que les affaires courantes. Jusqu'au jour où elle reçoit David McLain, venu signaler la disparition de son ex-petite amie, la belle et exubérante Francesca Pena. La jeune fille est une étudiante boursière qui a réussi à entrer à NYU et fait du bénévolat en s'occupant d'enfants défavorisés. Le corps de Francesca est retrouvé quelques jours plus tard : elle a été violée et torturée. Darlène et son coéquipier interrogent McLain et les amies de Francesca ; tous des jeunes gens issus de la haute société. Alors qu'ils recherchent d'autres témoignages, l'affaire est récupérée par la hiérarchie qui voit en McLain le suspect idéal. Mais Darlène entend prouver son innocence. Elle découvre bientôt que Francesca avait une vie plus trouble qu'elle ne le laissait paraître : strip-teaseuse occasionnelle, call-girl dans une agence, Francesca avait même trois clients réguliers. Trois clients qui ont un mobile mais aussi un alibi pour le soir du meurtre…