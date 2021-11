Dedans, ce sont des loups

Quelque part au Nord, dans un paysage de glace et de neige, une bourgade survit autour de l'activité du Terminus, hôtel, bar et bordel. La clientèle qui s'y rassemble pour s'abîmer d'alcool, de sexe et de violences se compose essentiellement de repris de justice, d'hommes aux passés sales reconvertis en bûcherons. Aucune règle n'existe en dehors de celles du grand patron dont personne ne connaît ni le visage ni le nom. Nats se plie à toutes, fait son boulot avec application, jusqu'au jour ou débarque Sean, sous les traits duquel il croit reconnaître son ancien tortionnaire. Dès lors, tandis que toujours la neige efface le moindre relief du paysage, tandis que la belle Sarah interrompt la routine de son quotidien, l'esprit de vengeance tenaille Nats, impérieux, dévorant.