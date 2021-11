Léandre a une femme qui le déteste et deux filles qui le méprisent. Lorsqu'il rentre chez lui après le travail, s'il n'a pas fait un détour par le bistrot du coin, il s'efforce d'opposer le silence à la mauvaise foi, l'indifférence à la méchanceté. Un matin, son existence bascule. Il trouve dans le courrier une enveloppe qui contient assez d'argent pour changer la vie d'un homme. Madison a un prénom de fille. Avec Momo, son ami de toujours, ils règlent leur compte à ceux qui osent se moquer. Entre les coups de son père et ceux de la vie, Madison rêve de quitter la cité. Un jour, Momo et lui tombent sur un cadavre. A son côté, un sac de sport rempli de billets. De quoi s'offrir une seconde chance. Et vous, que feriez-vous si vous pouviez changer de vie ?