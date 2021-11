Cadavres menteurs

Sculpteur légiste : métier qui consiste à reconstituer le visage des morts à partir de leur crâne et à les identifier si nécessaire. Eve Duncan s'y consacrait sans ménager sa peine jusqu'à l'assassinat de sa petite Bonnie. Sortir certains cadavres de l'anonymat peut attirer bien des ennuis... Aussi, quand un sénateur la sollicite, Eve hésite. D'autant que des événements étranges menacent son couple et l'existence de Jane, sa fille adoptive. Mais une circonstance inattendue l'incite finalement à accepter. Sans compter qu'elle y voit la possibilité de venger Bonnie. Or pour ça, Eve est prête à tout.