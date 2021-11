Dernière cible

En l'espace d'une nuit tragique, la vie de Cassie, huit ans, bascule. Fille du président des Etats-Unis, elle est sauvée de justesse d'une tentative d'enlèvement par , Michael Travis, un mystérieux aventurier. Traumatisée, la fillette plonge dans un état catatonique. Son père engage la psychiatre Jessica Riley aux méthodes peu orthodoxes. Avec l'aide de sa sœur, Melissa, dotée de pouvoirs psychiques, Jessica va tout tenter pour aider la fillette à sortir de son monde d'ombres et de démons. Mais les agresseurs de Cassie sont déterminés et continuent de faire planer sur elle le plus grand danger. Seul Michael Travis peut la protéger et retrouver les coupables. De Washington au mas de Peyrolles en passant par Amsterdam et Paris, la lutte continue. La chasse sanglante commencée cette nuit-là est loin d'être terminée...