Le tueur de Talladega

À Talladega, dans les montagnes de la région d'Atlanta, un glissement de terrain fait resurgir le squelette d'un enfant. Le lieutenant détective Joe Quinn songe immédiatement à Bonnie, l'une des victimes de Ralph Fraser, le serial killer exécuté dix ans plus tôt sans avoir dévoilé sa cache. Dix ans que Joe Quinn et Eve Duncan, la mère de Bonnie, sont liés par ce souvenir atroce, ce deuil incomplet... Depuis, Eve est devenue spécialiste de la reconstitution des visages, pour aider d'autres mères à retrouver leurs enfants. Cette fois-ci, le crâne de la mystérieuse victime disparaît avant d'être analysé : le jeu de piste machiavélique du tueur de Talladega vient de commencer. Mais si Eve Duncan est une proie idéale, elle est aussi un appât qui n'a plus rien à perdre...