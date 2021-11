Le lotus noir

Japon, fin du XVIIe siècle. Quand Sano Ichirô, grand investigateur du shogun Tokugawa Tsunayoshi, enquête sur l'incendie criminel qui a ravagé un pavillon appartenant au temple du Lotus noir, il découvre un fait troublant : les trois victimes qui se trouvaient à l'intérieur ne sont pas mortes des suites de l'incendie ; elles ont été sauvagement assassinées avant le départ du feu. Sa traque de l'assassin conduit Sano à traiter en suspecte une orpheline, Haru, découverte inconsciente sur la scène de crime. Or Reiko, son épouse, ne croit pas en la culpabilité d'Haru. Issue d'une famille de samouraïs, la jeune femme au caractère bien trempé décide, contre l'avis de son mari, de mener sa propre enquête afin d'innocenter Haru et de livrer les véritables criminels à la justice. Les investigations de Reiko lui font suspecter ce que dissimuleraient les hautes murailles et le masque de piété du temple du Lotus noir : une secte criminelle, spécialisée dans le rapt, l'extorsion de fonds, la prostitution et les rituels sataniques. L'un des membres de la secte serait-il le tueur ? Pour le démontrer, Reiko va jusqu'à mettre son mariage en péril... Intrigues de palais, complots et passions exacerbées servent de toile de fond à cette énigme captivante, où apparaît la figure originale d'un gourou pervers et charismatique. Ce roman policier historique fait revivre avec brio les moeurs du Japon de l'époque d'Edo.