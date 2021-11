Londres, 11 mars 2000. Henry McTavish, de Scotland Yard, est chargé d'enquêter sur la mort d'Edward Dalliwell, un avocat réputé. Dalliwell, qui était célibataire, a été trouvé pendu (dans sa riche demeure, vêtu d'un costume de sado-maso. Suicide ou accident. Bangkok, 19 mars 2000. L'inspecteur principal Togliatti Marchesi, de la Police royale de Thaïlande, est aux prises avec une affaire délicate: le ministre Surayud Kontho, un des hommes les plus influents du pays, est mort dans un bordel de luxe de la capitale, une seringue plantée dans le bras. Accident ou meurtre camouflé. Montréal, 28 mars 2000. Mario Gingras, surintendant de la GRC, accompagne McTavish chez Robert Poirier, un avocat influent de la métropole avec qui travaillait Dalliwell. Or, Simon Léonard, le jeune patron du SCRS au Québec, s'intéresse à la multinationale pour laquelle travaille Poirier. Londres, 3 avril 2000. Quand McTavish apprend qu'un certain inspecteur Togliatti, Marchesi tient à lui parler, il ne se doute pas que son enquête va soudain prendre une tout autre direction, qui va le mener inévitablement vers de terribles ennuis, mais surtout une découverte stupéfiante: celle de la nébuleuse Insieme !